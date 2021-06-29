تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا

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استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 148 لسنة 2020 / 2021، والوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أشار محافظ الشرقية أن الكتاب الدوري يتضمن، العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح المحال والمولات التجارية، والمقاهي والكافيتريات، والمطاعم، والمحددة مسبقا بقراري وزيري التنمية المحلية والسياحة والأثار، وذلك إعتبارا من أول يونيو 2021، وكذلك تطبيق الغرامة بما لايتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، والغلق الفوري لمدة إسبوعين على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد ،وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر .

كما تضمن الكتاب الدوري التشديد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بجميع الإماكن العامة وتطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات ومن بينها منع تقديم الإرجيلة، والتأكيد على إستمرار حظر إقامة الموالد، بالإضافة إلى التشديد على إستمرار منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والإلتزام بإقامة الأفراح في الاماكن المفتوحة، مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، فضلا عن التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة بشأن عقد الإجتماعات وتنظيم المؤتمرات .

أكد محافظ الشرقية على أعضاء المجلس التنفيذي، بضرورة الإلتزام بما جاء بالكتاب الدوري وتطبيقه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، حفاظا على صحة وسلامة المجتمع .