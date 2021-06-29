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لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية

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لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية

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أعلنت وزارة الصحة انخفاض نسب الإشغال بمستشفيات أسوان فيما يخص حالات الاصابة بفيروس كورونا، نظرًا للتراجع الملحوظ في اعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وسمحت وزارة الصحة في بيان موجه لمديرية الصحة بأسوان، الثلاثاء، لأول مرة منذ بدء الجائحة لمستشفى الصداقة الجديد المخصص لعزل حالات كورونا، باستقبال جميع المرضى، وفتح العيادات الخارجية أمام المرضى.

وشددت الوزارة في خطابها على مراعاة تخصيص غرف بالأقسام الداخلية وأسرّة العناية المركزة لمرضي كورونا بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأسرّة بالقسم الداخلي وغرف العناية المركزة، مع تخصيص مسارات منفصلة للمرضي والتشديد على إجراءات مكافحة العدوى.

المصرى اليوم

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