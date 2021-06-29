تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين»

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في إطار تطوير جيش الاحتلال الإسرائيلي لترسانته العسكرية التي تعد حاضنة بقائه؛ أعلنت صحيفة إسرائيلية عن تكنولوجيا تمويه إسرائيلية جديدة يمكن أن تجعل الجنود «غير مرئيين» تقريبا.

وحسب ما أورده موقع «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي، اليوم، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة Polaris Solutions، عن تقنية تمويه جديدة تجعل الجنود «غير مرئيين» تقريبا.

لوحة تمويه عسكري.. من شأنها إخفاء الجنود

التقنية تتمثل في لوحة تمويه عسكري من شانها إخفاء الجنود اثناء المعارك العسكرية؛ عبر مادة إخفاء حراري بصري تسمى «Kit 300»، وحسبما أورده الموقع العبري اليوم، تعد التقنية الإسرائيلية الجديدة الأولى من نوعها في العالم؛ إذ تجمع مادة الإخفاء البصري بين المعادن والألياف الدقيقة والبوليمرات لتقليل إمكانية اكتشاف الجنود.

تفنية لإخفاء الجنود الإسرائيليين

الالتقنية «الأولى من نوعها».. مستوحاة من الحرب على جنوب لبنان

وفقا لشركة «Polaris Solutions»المسؤولة بتطوير التقنية الجديدة بالتعاوزن مع جيش الاحتلال فإنه «لا يوجد في السوق التكنولوجي العالمي ما يشبه ابتكارها». ولفت موقع «جيروزاليم بوست» إلى أن فكرة تقنية إخفاء الجنود مستوحاة من حرب الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في العام 2006؛ نظرًا لكون المؤسس المشارك لشركة «Polaris Solutions» كان أحد الجنود المشاركين بهذه الحرب، ولاحظ أثناء خدمته بوحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب لبنان عام 2006، أن الجنود «غير محميين بشكل كافٍ من معدات التصوير الحراري» للمقاومين.

تفنية لإخفاء الجنود الإسرائيليين

شركة كندية تعلن عن الابتكار ذاته العام الماضي

وبينما تيزعم الموقع الغسرائيلي أن الابتكار الإسرائيلي يعد الأول من نوعه كانت شركة «HyperStealth Biotechnology Corporation» الكندية، كشفت العام الماضي، عن مادة تتسبب في انحناء الضوء تسمى Quantum Stealth، يبدو وكأنها تجعل الشخص بالفعل يختفي خلفها، وأشارت الشركة إلى هذا الاختراع عبارة عن «عباءة إخفاء عريضة النطاق»، على الرغم من أن فعاليته تعتمد إلى حد كبير على زاوية الرؤية والمسافة.