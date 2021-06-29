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تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب

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تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب

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اقامت وزارة الشباب والرياضة، أمس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، الهيئة المصرية للكتاب تدريب للشباب المتطوع ببرنامج انا متطوع، المساهمين تنظيم معرض القاهرة الدولي الكتاب، الذي من المقرر انعقاده غدا لدورته الاستثنائية بعد جائحة كورونا وهي الدورة ال 52، وتضمن تدريب الشباب على توعيتهم بكيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية والزامهم بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الزائرين، وتعليم الشباب والإجراءات المتخذة في وقت الطواري خلال أيام المعرض، وذلك على يد لجنة متخصصة من وزارة الصحة المصرية.

استعرض تاريخ المعرض الكاتب الصحفى سامح فايز، مدير تحرير نشرة المعرض، وتناقش مع المشاركين عن صناعة النشر في ، وتعريفهم تعريف كامل بالمعرض واهميته التاريخية والاقتصادية وكيف تؤثر القراءة في حياة البشر

عقب ذلك التدريب على ادارة العمليات الميدانية وركز التدريب على تعريفهم بمهامهم التنفيذية خلال فترة المعرض، وتنسيق عمليات دخول وخروج الزوار واجراءات تطبيق التباعد الاجتماعى وكيفية التعامل مع الجمهور وتعريفهم بخريطة المعرض واماكن دور النشر، واهمية التطوع للمجتمع المصري كافة وتحفيزهم للخروج بأفضل شكل يليق باسم مصر وتاريخها بدورة المعرض الاستثنائية.

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 لسنة 2021 من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021بمشاركة 200 متطوع لهم دور محورى في تنظيم المعرض الاهم اقليمياً وقارياً في ظل جائحة كورونا، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

المصرى اليوم

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