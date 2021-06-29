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العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من دخلت البلاد

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العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من دخلت البلاد

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كشفت وزارة الصحة العراقية، عن دخول السلالة الهندية المتحورة من «دلتا»، إلى البلاد، وفقا لما قاله مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الدلائل تعود لزيادة إصابات الشباب بالفيروس، وسرعة انتشار الإصابة.

وأشار إلى أن الإصابات زادت من 10% لتصبح 12%، في مدة وجيزة، مما تدل على سرعة الانتشار الذي هو سمة أساسية للسلالة الهندية المتحورة.

واضاف أن السلالة الهندية المتحورة المعروفة باسم «دلتا»، من أخطر السلالات.

ودخلت العراق في الموجة الثالثة من كورونا، متخوفة من أن تكون هي الأشد تكون أشد من الموجتين السابقتين.

وتجاوزت الإصابات في العراق مليون و300 آلاف حالة ونحو 17 ألف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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