أخبار عاجلة

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. في الثلاثاء 29 يونيو 2021

Print
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021 هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. في الثلاثاء 29 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في السعودية، هبوط مفاجئ بمنتصف التداول اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسجل عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى عند سعر 213.66 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 124.63 ريال.

وذكر معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، وتوقع المعهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري 2021 بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفقاً للمعهد ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السعودية اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

213.66 ريال

$56.97

سعر الذهب عيار 22

195.85 ريال

$52.22

اسعار الذهب عيار 21

186.95 ريال

$49.85

اسعار الذهب عيار 18

160.25 ريال

$42.73

سعر الذهب عيار 14

124.63 ريال

$33.23

سعر الذهب عيار 12

106.83 ريال

$28.49

اسعار أوقية الذهب

6،645 ريال

$1،772

اسعار جنيه الذهب

1،496 ريال

$398.81

اسعار كيلو الذهب

213،657 ريال

$56،971

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

28 يونيو

214.60

187.78

160.95

125.19

107.30

27 يونيو

214.95

188.09

161.21

125.39

107.47

26 يونيو

214.93

188.07

161.20

125.38

107.46

25 يونيو

214.64

187.82

160.98

125.21

107.32

24 يونيو

214.07

187.31

160.55

124.87

107.03

23 يونيو

214.14

187.38

160.61

124.92

107.07

22 يونيو

214.34

187.56

160.76

125.03

107.17

21 يونيو

215.18

188.29

161.39

125.52

107.59

20 يونيو

212.85

186.25

159.64

124.16

106.42

19 يونيو

212.84

186.24

159.63

124.15

106.42

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين