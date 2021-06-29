ضبط عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 3 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط شخص له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمين بمحافظة الغربية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.