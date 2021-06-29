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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وموقع «انستجرام» من السعودية، مقطع فيديو صوره سائق سعودى وهو يوثق تجاته بمعجزة من حادث مروّع، مؤكدًا أن سبب الحادث استخدامه الجوال لمدة 5 ثوانٍ بحسب قوله في المقطع المصور.

وانتشر الفيديو عبر العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى أظهر صاحب المقطع وهو مواطن من المملكة العربية السعودية، وهو يقول: «هذا الحادث سببه اننى رفعت الجوال لـ 5 ثوان فقط.. خف الانتباه عنى فقط لخمس ثوان».

ووفقًا لما قاله صاحب المقطع، فإن سبب الحادث هو اصطدامه بسيارة نقل تريلا. وفور انتشار المقطع توالت تعليقات الكثير من المغردين على تويتر بخطورة استخدام الجوال أثناء القيادة.

السعودية تحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة

وفى وقت سابق، جدَّد المرور السعودي، تحذير قائدي المركبات من استخدام الجوال أثناء قيادة المركبات لخطورته عليهم. وأوضح المرور، أن استخدام الجوال أثناء القيادة خطر حقيقي، نتيجته حادث مروري، قائلا: اترك الجوال جانبًا فحياتك وحياة الآخرين أهم من مكالمة أو رسالة نصية.