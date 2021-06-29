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أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنه لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة، لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كل المجالات.

وقال المحافظ في البرقية إنه «يطيب لي يا سيادة الرئيس، أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأخلص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير، لإنتصار الإرادة الشعبية، التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، التي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة والشرطة تحت قيادتكم».

وأضاف أن «مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، خاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والإستقرار، من أجل شعب مصر العظيم، الذي يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء في استشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار، تحت قيادة سيادتكم».

وتابع: «سيادة الرئيس، نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.. وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم».

كما أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين .