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محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له

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محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له

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استجاب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، لشاب كفيف، من مدينة شبين الكوم، عقب استغاثته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له نظراً لظروفه الاجتماعية والصحية.

وحرص المحافظ على استقبال الشاب، الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، لبحث شكواه، بحضور نائبه محمد موسي، وكلف ا ببحث معوقات صرف معاش تأميني له والعمل على حلها، كما كلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث الحالة وإمكانية مساعدته من خلال مؤسسة التكافل ،

وأفاد مدير المديرية أنه تمت الموافقة على طلب المذكور بشأن الحصول على بطاقة «الخدمات المتكاملة»، المخصصة لذوي الهمم، وجاري استخراجها .

يذكر أن الشاب مقيم بمدينة شبين الكوم ويبلغ من العمر 34 عاماً ويعاني من فقدان البصر، ومتزوج ويعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين، وظروفه الاجتماعية صعبة وليس له أي مصدر دخل .

وأكد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكداً على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء المحافظة للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية .

المصرى اليوم

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