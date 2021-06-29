كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

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حذر الصليب الأحمر الإندونيسي من الاقتراب من حد «الكارثة» بفعل تفشي سلالة «دلتا» الأسرع انتشارا، وزيادة الضغط على المستشفيات، بعدما سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يومية.

ودعا رئيس وفد الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا: جان جلفاند، لتحسين عمليات توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

وأعلنت مستشفيات إندونيسية في مناطق مصنفة على أنها «مناطق حمراء» تجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا، إذ بلغت نسبة إشغال أسرة العزل بها 93%.

وحصل أكثر من 13.3 مليون إندونيسي فقط حصلوا على جرعتي التطعيم من بين السكان المؤهلين البالغ عددهم 181.5 مليون نسمة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 181 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة بفيروس كورونا.