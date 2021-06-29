أخبار عاجلة

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

Print
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الصليب الأحمر الإندونيسي من الاقتراب من حد «الكارثة» بفعل تفشي سلالة «دلتا» الأسرع انتشارا، وزيادة الضغط على المستشفيات، بعدما سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يومية.

ودعا رئيس وفد الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا: جان جلفاند، لتحسين عمليات توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

وأعلنت مستشفيات إندونيسية في مناطق مصنفة على أنها «مناطق حمراء» تجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا، إذ بلغت نسبة إشغال أسرة العزل بها 93%.

وحصل أكثر من 13.3 مليون إندونيسي فقط حصلوا على جرعتي التطعيم من بين السكان المؤهلين البالغ عددهم 181.5 مليون نسمة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 181 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما