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رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة

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رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة

اكد حزب الحركة الوطنية المصرية ان ثورة 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية لما احدثته من تغيير جذري في المسار المصيري للدولة خاصة وانها انقذتها من ظلامية وانهيار على يد جماعة الاخوان الارهابية

وقال رؤوف السيد على رئيس الحزب اننا بعده الذكري التاريخية اتقدم بالتهنئة لشعب العظيم والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح وللقوات المسلحة الباسلة والشرطة متكنياً الرقي والازدهار للوطن الحبيب مصر الغالية .

وتابع رئيس الحركة الوطنية مؤكداً ان هذه الذكري الطيبة نؤكد انها ثورة شعبية بامتياز رسمت مستقبل مشرق للدولة وفتحت الباب واسعا نحو النمو والتحرك إلى مستقبل مشرق مضيفاً بان الحزب اطلق اسبوع للاحتفال بالثورة في جميع المحافظات.

المصرى اليوم

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