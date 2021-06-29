أخبار عاجلة

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة تموين العجمى التابعة لمديرية والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة جمال عمار مدير الادارة، الثلاثاء، حملات على نطاق الادارة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها، وذلك تنفيذاً لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق حرصا على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجارى وحفاظا على صحة المواطن المصرى من أي أضرار.

وقال «عمار»، أنه تم ضبط مصنع بمنطقة البيطاش بمجمع الصناعات الصغيرة لحيازة سلع غذائية بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها وتم تحرير، ٧٥ عبوة بلاستيكية شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة ٤ كجم، و١٠٠ علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الوحدة ١كجم، و٣٠ علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة ٢٠٠ جم، و٤٥ علبة حلاوة بالشيكولاتة زنة الواحدة ٦٥٠جم، و١٦ علبة حلاوة طحينية بالشيكولاتة زنة الواحدة ٥ كجم، و١٠ علب حلاوة مكس زنة الواحدة ٣٥٠ جم، و٤٨٠ علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة ٣٥٠ جم، و٢٧٥ كيلو شيكولاتة.

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وتم تحريز ٥ جوال coca powser زنة الواحد ٢٥كجم، و٦ جوال pore milk زنة الواحد ٢٥كجم، و٣ جوال whey powder زنة الواحد ٣٥كجم، و٦ جوال نشا Rimo،وتم تحريز الكميات المضبوطة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)
حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)
حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)
حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)
حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)
حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)