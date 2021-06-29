دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور)

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شنّت إدارة تموين العجمى التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة جمال عمار مدير الادارة، الثلاثاء، حملات على نطاق الادارة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها، وذلك تنفيذاً لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق حرصا على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجارى وحفاظا على صحة المواطن المصرى من أي أضرار.

وقال «عمار»، أنه تم ضبط مصنع بمنطقة البيطاش بمجمع الصناعات الصغيرة لحيازة سلع غذائية بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها وتم تحرير، ٧٥ عبوة بلاستيكية شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة ٤ كجم، و١٠٠ علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الوحدة ١كجم، و٣٠ علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة ٢٠٠ جم، و٤٥ علبة حلاوة بالشيكولاتة زنة الواحدة ٦٥٠جم، و١٦ علبة حلاوة طحينية بالشيكولاتة زنة الواحدة ٥ كجم، و١٠ علب حلاوة مكس زنة الواحدة ٣٥٠ جم، و٤٨٠ علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة ٣٥٠ جم، و٢٧٥ كيلو شيكولاتة.

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وتم تحريز ٥ جوال coca powser زنة الواحد ٢٥كجم، و٦ جوال pore milk زنة الواحد ٢٥كجم، و٣ جوال whey powder زنة الواحد ٣٥كجم، و٦ جوال نشا Rimo،وتم تحريز الكميات المضبوطة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)

حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)

حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)

حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)

حيازة سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها .. تحريز كميات شيكولاته وحلاوة طحينية داخل مصنع فى العجمى (صور)