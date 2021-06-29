أخبار عاجلة

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نساء : ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة

Print
نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة نساء : ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء ، بتهنئة الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة؛ قائلة في بيان لها «ستظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة في ذاكرة أبناء الشعب، وتاريخ هذا البلد، الذي شهد خلال عام من حكم الجماعة الإرهابية تدهورا في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها؛ حيث يمثل هذا العام عهدًا مشئومًا لمصر، تم التخطيط فيه لهدم ودمار البلاد».

وأضافت العبسي في البيان: أن الرئيس عبدالفتاح نجح بإرادة الشعب المصري في إحباط محاولات اختطاف الهوية المصرية وسعت لهدم حضارة أبنائها ومستقبلهم، والاتجاه نحو الإعمار ورسم خارطة الطريق التي أثمرت بخيرها خلال السنوات السبع منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن الثورة كانت بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية، الذي كان سببا في انقاذها من يد الغدر الآثمة التي استباحت كل شئ في سبيل تحقيق مخططاتها الخارجية، وتدمير كافة القطاعات والمؤسسات داخل الدولة المصرية.

وأردفت قائلة: إن المرأة عاشت في معاناة كبيرة في عهد جماعة الإخوان، لاسيما بعد محاولتهم لإهدار حقوقها، ووضعها في قالب محدود؛ ولكن هذا لم يدوم طويلا، حيث جاء عهد الرئيس السيسي والذي يمثل بشهادة كل إمراة مصرية أنه بمثابة إنصاف جديد لها، حيث حصلت على عدة مكتسبات، وحققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات، أهمها الموافقة على بعض القوانين التي حفظت لها حقوقها منها، قانون دفع نفقة الزوجة وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب، وكذلك السماح لها بتولي مناصب قيادية في القضاء وزيادة نسبة مشاركتها في تولي الحقائب الوزارية.

وأكدت العبسي، أن دور الدولة في تمكين المرأة داخل المجتمع سياسيًا واجتماعًا واقتصاديًا، شجع الأحزاب السياسية على السير بنهج القيادة السياسية في دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي؛ وظهر ذلك جليا في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، التي دفعت بنسبة دستورية للمرأة، وأصبح لدى المرأة المصرية من الثقافة والوعي والحرص على المشاركة السياسية، يؤهلهما للاإخراط في هذا العمل؛ لاسيما في ظل مناخ داعم ومحفز تقدمه القيادة المصرية.

واختتمت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود المكثفة خلال السنوات الماضية، وعلى ما تم تحقيقه من انجازات على كافة الأصعدة والملفات الداخلية والخارجية، التي جعلت من مصر دولة قوية متماسكة في مواجه كافة التحديات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري