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تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتهنئة الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة؛ قائلة في بيان لها «ستظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة في ذاكرة أبناء الشعب، وتاريخ هذا البلد، الذي شهد خلال عام من حكم الجماعة الإرهابية تدهورا في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها؛ حيث يمثل هذا العام عهدًا مشئومًا لمصر، تم التخطيط فيه لهدم ودمار البلاد».

وأضافت العبسي في البيان: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح بإرادة الشعب المصري في إحباط محاولات اختطاف الهوية المصرية وسعت لهدم حضارة أبنائها ومستقبلهم، والاتجاه نحو الإعمار ورسم خارطة الطريق التي أثمرت بخيرها خلال السنوات السبع منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن الثورة كانت بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية، الذي كان سببا في انقاذها من يد الغدر الآثمة التي استباحت كل شئ في سبيل تحقيق مخططاتها الخارجية، وتدمير كافة القطاعات والمؤسسات داخل الدولة المصرية.

وأردفت قائلة: إن المرأة عاشت في معاناة كبيرة في عهد جماعة الإخوان، لاسيما بعد محاولتهم لإهدار حقوقها، ووضعها في قالب محدود؛ ولكن هذا لم يدوم طويلا، حيث جاء عهد الرئيس السيسي والذي يمثل بشهادة كل إمراة مصرية أنه بمثابة إنصاف جديد لها، حيث حصلت على عدة مكتسبات، وحققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات، أهمها الموافقة على بعض القوانين التي حفظت لها حقوقها منها، قانون دفع نفقة الزوجة وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب، وكذلك السماح لها بتولي مناصب قيادية في القضاء وزيادة نسبة مشاركتها في تولي الحقائب الوزارية.

وأكدت العبسي، أن دور الدولة في تمكين المرأة داخل المجتمع سياسيًا واجتماعًا واقتصاديًا، شجع الأحزاب السياسية على السير بنهج القيادة السياسية في دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي؛ وظهر ذلك جليا في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، التي دفعت بنسبة دستورية للمرأة، وأصبح لدى المرأة المصرية من الثقافة والوعي والحرص على المشاركة السياسية، يؤهلهما للاإخراط في هذا العمل؛ لاسيما في ظل مناخ داعم ومحفز تقدمه القيادة المصرية.

واختتمت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود المكثفة خلال السنوات الماضية، وعلى ما تم تحقيقه من انجازات على كافة الأصعدة والملفات الداخلية والخارجية، التي جعلت من مصر دولة قوية متماسكة في مواجه كافة التحديات.