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تقليلا للتكدس بمكاتب البريد .. اقتراح برلمانى بتوفير سيارات الخدمة البريدية بشبرا الخيمه

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تقليلا للتكدس بمكاتب البريد .. اقتراح برلمانى بتوفير سيارات الخدمة البريدية بشبرا الخيمه تقليلا للتكدس بمكاتب البريد .. اقتراح برلمانى بتوفير سيارات الخدمة البريدية بشبرا الخيمه

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تقدم النائب مجاهد نصار باقتراح برغبه لمجلس النواب بشأن توفير سيارات الخدمة البريدية لمختلف المناطق بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

وقال النائب مجاهد نصار إن هناك مكاتب بريد داخل منطقة شبرا الخيمة لم يتم تطويرها منذ نشأتها، وان ما تم تطويره لا يتعدى الخمس مكاتب فقط.

واوضح النائب قى بيان له أن المكاتب الموجودة لم تكفي المواطنين كما انه لا يوجد اماكن انتظار للمواطنين داخل تلك المكاتب مما يسبب ارهاق للمواطن وخاصة لاصحاب المعاشات، لذلك نطالب بتوفير سيارات الخدمة البريدية داخل نطاق شبرا الخيمة تسهيلا على المواطنين.

جاء ذلك في وجود كل من الدكتور على سكرتير عام محافظ القليوبية، والاستاذ بهاء الدين عبدالرحمن ممثل هيئة البريد المصري الذي وافق على المقترح قائلا: انه نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بمنطقة شبرا الخيمة فانه سيتم دراسة امداد المنطقة بسيارات متنقلة.

المصرى اليوم

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