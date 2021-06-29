محافظ جنوب سيناء يوافق علي إقامة ٣ كنائس جديدة

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بزيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ في إطار الزيارات الودية المتبادلة، التقي فيها المحافظ الانبا ابوللو اسقف سيناء الجنوبية، الذي استقبل المحافظ ومرافقيه مؤكداً على روح المحبة والتآخي والتعاون .

وخلال اللقاء وافق المحافظ على دراسة إقامة كنيسة بمنطقة نبق ومدينة دهب، كما وافق على دراسة إقامة كنيسة في الجزء الجديد من توسعات مدينة طور سيناء الجديدة تلبية لاحتياجات الإخوة المسيحيين الأقباط بهذه المنطقة.

كمارحب الأنبا ابوللو بفكرة ومقترح المحافظ باقامة وانشاء مسجد وجامع كبير بنويبع متجاورين وعلي مقربة من الكنيسة الرئيسية حديثة الانشاءبنويبع تأكيداً للحمة الوطنية بين عنصري الأمة وتجذيراً لهذه الحقيقة التاريخية.

كما وافق فودة على تطوير منطقة مقابر الإخوة المسيحيين بطور سيناء من خلال اقامة أعمدة إنارة ودورتين مياه رجالي وحريمي.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والإتصال السياسي، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.