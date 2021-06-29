3 ورش لتدريب الأطفال والنشء بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية (صور)

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أعلن متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، الثلاثاء، عن تنظيم 3 ورش لتدريب وتأهيل الأطفال والنشء، حيث يتم بدء التسجيل في ورشة الفلوت ريكورد سبرانو للاطفال، وذلك ضمن البرنامج الفني والثقافي للمتحف بهدف تنمية حواس الطفل لأنها تتطلب التنسيق الدائم بين العقل وحاستي اللمس والسمع وتساهم في تحسين ذاكرة الطفل وتفيده مستقبلا في السن المراهقة إذ تكون وسيلة فعالة لمواجهة القلق والتوتر الذي يواجه في ذلك السن.

وذكر المتحف أن آلة الفلوت ريكورد بسيطة وسهلة التعلم للطفل لذلك تقوم دول مثل المانيا وهولندا باستخدمها كآلة أساسية في تعليم الموسيقى في المدارس، حيث يتعلم الطفل فيها تمارين اليد والأصابع وتعلم أساسيات السلم الموسيقى، ومبادئ واساسيات العزف على الفلوت، وعمل مقطوعة مقطوعة موسيقية صغيرة.

والادوات المطلوبة، الاله الموسيقية الفلوت ريكورد سبرانو، وصورة آله االفلوت المطلوبة في أول كومنت، على أن يكون القبول بأسبقية الحجز (الورشة مجانية ) الاعداد محدودة التسجيل من خلال اللينك: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAxCLnH-wy9eUoMzM_nL_o_8FNwSHXpNAEkCJrszApdL9dSw/viewform.

كما ينظم المتحف ورشة (الصلصال) للأطفال ضمن البرنامج الفني والثقافي للمتحف،حيث أن الصلصال يساعد الطفل على تمرين وتنمية عضلات الأصابع الدقيقة وتعزيز قوة حركة أصابعه وذراعيه عندما يقوم بالضغط والفرد والتشكيل، مما يساعده في تعامله بشكل أفضل مع القلم والمقص في المراحل الدراسة لاحقاً ويساعد الطفل على استخدام خياله والابتكار ويعزز قدراته المعرفية ويشعر الطفل بالسعادة عندما يقلد اشكال من البيئة المحيطة به ويحاول تجسيدها، حيث يتعلم الطفل، تعريف الأطفال التشكيل بللصلصال، وعمل نماذج نحتية بالصلصال الملون.

والخامات المطلوبة للمشاركة في الورشة، صلصال 12 ألوان، وباغة A4. أو مربع خشب ابلاكاج 25*25سم، ودفرة خشب أو مسطرة، وقلم رصاص وورق ابيض، على أن يكون القبول بأسبقية الحجز ( الورشة مجانية بشكل كامل ) لان الاعداد محدودة جدا وذلك عن طريق اللينك: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAxCLnH-wy9eUoMzM_nL_o_8FNwSHXpNAEkCJrszApdL9dSw/viewform.

وجاءت الورشة الثالثة، (خيال الظل) للأطفال ضمن البرنامج الفني والثقافي للمتحف وذلك لتحفيز خيال الطفل وتنمية مهارات الطفل وقدرته على التصميم والإبداع واكتساب مهارات العمل الجماعي،حيث يتعلم الطفل تعريف الأطفال بفن خيال الظل، وتصميم وصنع شخصيات من الورق المقوي، وتحريك الشخصيات من وحي قراءة القصص، واستخدام عناصر المكان المتوافرة لعمل المؤثرات.