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كشف ملابسات اختطاف 4 عاملين بشركة لصيانة أبراج المحمول في القاهرة

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كشف ملابسات اختطاف 4 عاملين بشركة لصيانة أبراج المحمول في القاهرة كشف ملابسات اختطاف 4 عاملين بشركة لصيانة أبراج المحمول في القاهرة

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كشفت أجهزة الأمن، الثلاثاء، ملابسات واقعة اختطاف عاملين بإحدى الشركات بالقاهرة، تبين من التحريات أن 3 أشخاص بينهم وبين الشركة محل عمل المجني عليهم خلافات مالية، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة لمطالبة الشركة بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح العمال المختطفين، ألقي القبض على المتهمين وإعادة العمال.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا باختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول أثناء استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع وتبين تواجدها بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص وبصحبتهم المجني عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم خلال جلوسهم أمام أحد المحال بذات المنطقة، وبسؤال المجني عليهم قرروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول بدائرة قسم شرطة 15 مايو وأثناء سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفًا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم، وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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