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تحدثت الإعلامية اللبنانية من مواليد الكويت، نضال الأحمدية، والمسؤولة عن كشف التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، موضحة أنها تملك أكثر من تسجيل للأب حسين حبيب أثناء تحدّثه عن زوجة نجله الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقالت «الأحمدية»، مالكة مجلة لبنانية تهتم لأخبار الفن والمشهوريين في الوطن العربي، خلال برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: «شيرين خرجت ترد ولم تنكر ما قاله الرجل (حماها)»، وتسألها «وهبة»: «هل هذا تسجيل أم هذا حوار صحفي؟»، ترفض التوضيح وتقول: «إحنا حكينا معه وواضح أنه بيعمل حوار صحفي لكنه لم يكن ذكيًا بما يكفي».

واستكملت: «هذا الصوت صوت والد حسام حبيب وأيدت شيرين بشكل تلميحي ولم تدافع عنه أنه صوته، الرجل (والد حسام حبيب) بيعرف مع مين كان بيحكي عبر الهاتف.. أنا بحب شيرين وأنا لقنت الظالم درسًا لن ينساه وعندي تسجيلات آخرى له»، وحول رغبتها في مساعدة الفنانة «عبدالوهاب» بتلك الطريقة قالت: «محاولتش أتواصل مع شيرين بالتليفون لأنه مش شغلي ما عندي علاقات خاصة.. إحنا صحفيين مش جمعيات خيرية أو جمعيات حقوق الإنسان».

وأختتمت «الأحمدية» كلماتها: «أثمر التسجيل عن صلح رائع بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب»، وكان والد الفنان نفى التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكدًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ما جاء في التسجيل ليس صوته، والتسجيل الصوتي الذي صعق الجمهور تضمن عبارات عن ابنه مثل: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى إنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل إنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

فيما لفت إلى أن والدة «حبيب» لا تحبها: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام».

وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بأحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان، ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله ييجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى ييجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين.. لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف».

وأضاف: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».

في المقابل، علّقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على التجسيل الصوتي، الذي وصفه حماها بالمزيف، قائلة عبر «تويتر»: «أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدًا».

وأضافت: «حسام رجل مفيش زيه خلاص، ومقبلش أي غلط ضد أهله أو عيلته، والرجل بقاله 4 سنين متجوزني، ومعملش أغنية سنجل لنفسه حتى، وربنا سخره لي ولابنتي لحمايتنا»، وأردفت: «حسام طلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام يحبني أكتر من نفسي، ولم يضرني أبدًا».