لوكاس بودولسكي لـ«المصري اليوم»: مواجهة ألمانيا وإنجلترا حماسية ومُعقدة

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تحدث لوكاس بودولسكي نجم كرة القدم الألمانية السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة بين إنجلترا وألمانيا، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين على أرضية ملعب ويمبلي في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف المُنتخب المُلقب بـ «الأسود الثلاثة» نظيره «المانشافت» في قمة مباريات الدور الثاني من البطولة والتي ستقام على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن يوم الثلاثاء ، في إطار مُنافسات الدور ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وقال بودولسكي في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الثلاثاء: «باعتقادي أن نسبة فوز أي من المنتخبين بالمباراة هي 50%، فالمباراة متكافئة جدًا. يمكنني أن أقول إنها متكافئة بنسبة 50 إلى 50%. في بعض الأحيان تحتاج إلى قدر من الحظ. وإذا كان لدى ألمانيا هذا القدر، سنفوز بالمباراة بكل تأكيد».

أضاف اللاعب ذو الأصول البولندية:«أتمنى ألا يلجأ المنتخبان للدفاع وألا يفرط كل منهما في احترام الآخر. ومن ثم سنرى مباراة جيدة، بالطبع المنتخب الإنجليزي يحظى بلاعبي كرة قدم رائعين. بالتأكيد هو بين أفضل المُرشحين للفوز باللقب، وسيتعين علينا تقديم مباراة كبيرة من أجل الظفر ببطاقة الترشح للدور المُقبل».

تابع صاحب الـ 36 عامًا: «مباراة ألمانيا وإنجلترا لها طابع خاص، وجميع اللاعبون يرغبون في لعبها، إذا فزت بها تمنحك الكثير من التشجيع لبقية المشوار في البطولة، أثق تمامًا في نجوم المانشافت، وأدرك ما يُمكن أن يفعلوا في تلك المواجهة، لقد تم الانتقاص من المنتخب ومن لاعبيه بشكل كبير ومغلوط إعلاميا عقب دور المجموعات، لذلك علينا العمل بشكل قوي حتى نغير ذلك بإسلوبنا في الملعب، نحن لا نستسلم أبدأ، طالما كنا على قيد الحياة».

كانت المباراة الأخيرة بين ألمانيا وإنجلترا قد أقيمت عام 2017 وانتهت بالتعادل 0-0، وتعرض كلا المنتخبين لانتقالات عنيفة في السنوات الأخيرة وسيحتاجان إلى إثبات قوتهما في هذه المباراة.

وشهد ويمبلي بعض المباريات الاستثنائية بين إنجلترا وألمانيا في الماضي، حيث استقبل 12 مباراة بين العملاقين الأوروبيين. لم تهزم ألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة أمام إنجلترا في ويمبلي لكنها خسرت نهائي كأس العالم 1966 أمام الأسود الثلاثة.

وقدم بودولسكي مسيرة رائعة للغاية، حيث لعب مع كولن ثم بايرن ميونخ، وخاض مع الأول 169 مباراة، سجل خلالها 79 هدفاً، بينما لعب بقميص الفريق البافاري 71 مواجهة، أحرز خلالها شباك الخصوم في 15 مناسبة، وهو ما جعله ينتقل إلى الدوري الإنجليزي بعد ذلك عبر بوابة فريق آرسنال، لكن تجربته لم تكلل بالنجاح، حيث شارك في 60 مباراة ولم يُحرز سوى 19 هدفاً خلال 3 سنوات.

وعلى المستوى الدولي ظهر بودولسكي بقميص الألمان في 6 يونيو عام 2004 وخاض مع المانشافت 149 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 49 هدفًا، كما شارك في بطولة كأس أمم أوروبا مرة واحدة وفي كأس العالم ثلاثة مرات أخرهم في 2014 بالبرازيل عندما استطاع المانشافت الفوز باللقب على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية.