رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل الملحق الثقافي لسفارة الأردن

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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الملحق الثقافي لسفارة الأردن فوزي أبوفارس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتفقد أحوال الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعة والاطمئنان على أحوالهم وبحث سبل زيادة الدارسين بالجامعة في مراحل الماجستير والدكتوراه.

وحضراللقاء الدكتورحسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتوررضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شيرين أبووردة عميد كلية التجارة، والدكتور أسامه وفا منسق عام الطلاب الوافدين بالجامعة.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالملحق الثقافي لسفارة دولة الأردن، مؤكدًا حرص جامعة كفرالشيخ على رعاية أبنائها الوافدين من كافة الجنسيات الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية. كما شهد رئيس الجامعة والملحق الثقافي لسفارة الأردن حفل تخريج الطلاب الوافدين في كلية التجارة .

وأكد د. دسوقي أن اللقاء يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على مناقشة أحوال الطلاب الوافدين الدراسين بالجامعة وبحث عقد المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين .

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسة اللقاءات التي تنظمها الجامعة مع الملحقين الثقافيين لسفارات الدول العربية والأفريقية والآسيوية، لمناقشة سبل تدعيم علاقات التعاون المشترك مع الجامعات المناظرة بتلك الدول، بالإضافة إلى جذب المزيد من الطلاب الوافدين مشيراً إلى تخصيص مكتب للطلاب الوافدين لتسهيل جميع العقبات والتعرف على احتياجات الطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

واصطحب الدكتورحسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ضيف الجامعة في جولة بحرم الجامعة والمسرح وكليات العلوم وطب الفم والأسنان وكلية الذكاء الإصطناعي والمستشفى الجامعي.

من جانبه، أشاد الملحق الثقافي لسفارة الأردن فوزي أبوفارس بالجهود الطيبة والعمل الدءوب الذي تبذله إدارة جامعة كفرالشيخ للتسهيل وتذليل العقبات أمام طلاب الأردن، وأكّد الحرص على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الوافدين، موكداً على العلاقات المميزة التي تربط الجامعة بالملحقية الثقافية الأردنية حيث تعد جامعة كفرالشيخ وجهة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة في مختلف الكليات لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية وكذا تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.

كما أشاد المستشار الثقافي لسفارة الأردن بالمستوى المتميّز الذي وصلت إليه جامعة كفر الشيخ من بنية تحتية متميزة ومقومات مادية وبشرية ومستشفى جامعي يضاهي المستشفيات العالمية، مؤكداً أنها منارة علمية في الشرق الأوسط بأكمله، معرباً عن تقديره لما شاهده من إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة، وأثنى على جهود إدارة الجامعة في رعاية الطلاب الأردنيين.

وأكد الدبلوماسي الأردني أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب الأردنيين للجامعات المصرية المتميزة ومنها جامعة كفرالشيخ التي تمتلك مستوى أكاديمي وتصنيف عالمي مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وفي ختام الزيارة، أهدى المستشار الثقافي لسفارة الأردن بالقاهرة درع السفارة لرئيس جامعة كفرالشيخ، كما أهدى د. دسوقي درع الجامعة للمستشار الثقافي لسفارة الأردن بالقاهرة.