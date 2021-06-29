أخبار عاجلة

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كيف نجت السياحة في الصين من ؟ ()

Print
كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو) كيف نجت السياحة في الصين من ؟ ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، إن تؤكد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية، من أجل تنشيط حركة السياحة، لأن العميل بات يهمه تطبيق الإجراءات الاحترازية في المكان الذي يقصده.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السائح الأجنبي بدأ يتوافد على ، وهناك زيادة تصاعدية في أعداد السائحين.

ولفت إلى أنه تم إجراء تقييم للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية والفنادق للتأكد من أن الخدمة التي يتم تقديمها تتوافق مع عدد النجوم المعلقة على مدخل الأوتيل.
وأكد محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، أنه افتتاح المتاحف الجديدة في شرم الشيخ والغردقة يمنح للسائح المصري بُعدًا جديد من أجل التعرف على ثقافة بلده، لافتا إلى أن هناك مصالحة تمت بين المواطن المصري وقطاع السياحة في الفترة الأخيرة.

واختتم، أن نسب الإشغال في الفنادق الصينية وصلت خلال النصف الثاني من 2020 إلى 90% وذلك بسبب نشاط حركة السياحة الداخلية، رغم أزمة كورونا التي كانت في ذروتها حينئذ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري