مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

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كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية تفاصيل تعاقد مصر على لقاح «جونسون آند جونسون» الذي انضم مؤخرًا إلى لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

قال «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية «الأولى» اليوم الثلاثاء، إن لقاح «جونسون آند جونسون» يُنتج حاليًا في جنوب أفريقيا على أن تورد نصف كمية الإنتاج إلى أفريقيا.

أضاف: «وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمصريين، تم الاتفاق على 20 مليون جرعة يتم توريدها إلى مصر، وكان الاتفاق على أن يبدأ الجدول الزمني لتوفير هذه اللقاحات من سبتمبر المقبل.

تابع: «ولكن مع المفاوضات المكثفة تم تغيير موعد التوريد ليكون بداية من شهر يوليو المقبل، كما تم عمل مزيد من المفاوضات حول عدد الجرعات ليصبح 26.6 مليون جرعة بدلًا من 20 مليون، كما تم خفض السعر ليكون سعر الجرعة الواحدة 7.5 دولار للجرعة بدلًا من 10 دولار.