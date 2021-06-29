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رئيس أساقفة الإسكندرية يُهنئ بذكرى «30 يونيو»: أعادت روح

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رئيس أساقفة الإسكندرية يُهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: أعادت روح مصر رئيس أساقفة الإسكندرية يُهنئ بذكرى «30 يونيو»: أعادت روح

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هنأ المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر والقرن الافريقى، الرئيس عبدالفتاح وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة مؤكدًا إن تلك الذكرى تمثل استعادة لروح الأصيلة.

وقال المطران أنه ذكرى 30 يونيو تشكل مناسبة غالية على المصريين جميعا لاسيما المسيحيين الذين خاضوا معركة وجود ضد الجماعات التي كانت تستهدف تغيير الهوية والروح المصرية.

وأكد على إن مصر دخلت عهدًا جديدًا بعد هذا التاريخ، حيث قاد الرئيس السيسي نهضة تنموية شاملة لم تكن الكنائس المصرية بعيدة عنها حيث تغيرت علاقة الكنيسة بالدولة تمامًا وصارت البلاد في طريق المواطنة.

ووجه رئيس الأساقفة تهنئته إلى الجيش المصري الذي حمى البلاد ومازال يخوض معارك ضارية ضد الإرهاب وكذلك الشرطة المصرية التي تسهر على حماية أمن البلاد وأيضا جموع المصريين الذين تصدوا لجماعات الشر والإرهاب

المصرى اليوم

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