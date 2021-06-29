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وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس

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وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس

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أعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.

يذكر أن أنسي ساويرس، من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «أنسى ولمعي»، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنه تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي ساويرس على رأسها خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966 وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى في منتصف السبعينيات.

كما أنه أسس في عام 1976 شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى «أوراسكوم للصناعات الإنشائية»، وتوسع نشاط شركته في الثمانينيات والتسعينيات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

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