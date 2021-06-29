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شنّ حملات تموينية على محطات الوقود بالإسكندرية (تفاصيل)

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شنّ حملات تموينية على محطات الوقود بالإسكندرية (تفاصيل) شنّ حملات تموينية على محطات الوقود بالإسكندرية (تفاصيل)

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شنّت إدارة التجارة الداخلية في مديرية بالاسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، الثلاثاء، حملات على المحلات ومحطات تموين السيارات،أسفرت عن مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذاً لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال ومحطات تموين السيارات حفاظا على المواطنين من الغش التجاري.

وقال «الطيب» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحملات حررت محضر لأحد محلات بيع الأجهزة الطبية لبيعه أجهزة طبية مقلدة غش تجارى (جهاز أشعة)، ومحضر لأحد محلات بيع الشنط والأحذية الحريمى لتقليده علامات تجارية وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، ومحضر لأحد محطات تموين السيارات بالورديان لعدم إعلانه عن الخدمات المقدمة والزيوت، ومحضر لأحد محطات تموين السيارات بالبيطاش لبيعه سولار بسعر أزيد، ومحضر لأحد محطات تموين السيارات بأبوتلات لعدم إعلانه عن أسعار الخدمات المقدمة والزيوت.

المصرى اليوم

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