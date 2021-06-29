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أكثر من 3 آلاف طالب يؤدون امتحان الحديث في «أزهر المنيا»

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أكثر من 3 آلاف طالب يؤدون امتحان الحديث في «أزهر المنيا» أكثر من 3 آلاف طالب يؤدون امتحان الحديث في «أزهر المنيا»

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قام 3506 طلاب وطالبات في المنيا، الثلاثاء، بأداء امتحان الحديث، بالثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 3506 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

المصرى اليوم

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