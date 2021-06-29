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اغتيال أبرز رجال حزب الله اللبناني بريف درعا بسوريا

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اغتيال أبرز رجال حزب الله اللبناني بريف درعا بسوريا اغتيال أبرز رجال حزب الله اللبناني بريف درعا بسوريا

جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على أبرز عملاء حزب الله اللبناني في ريف درعا الشرقي، وأردوه قتيلا.

وقال المرصد إن المسحلين استهدفوه بالرصاص بشكل مباشر في بلدة صيدا شرقي درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المرصد فقد حاول مسلحون اغتيال الجهماني عدة مرات سابقة ، وفق "عربي21".

وذكرت شبكات إعلامية للمعارضة السورية أن القتيل يدعى عارف الجهماني وأنه رجل حزب الله الأول في مدينة درعا السورية.

وقالت "بلدي" إن الجهماني كان القائد العسكري في فصيل "جيش اليرموك" قبل أن ينضم إلى صفوف مليشيات "حزب الله" بعد تسوية وضعه الأمني عقب سيطرة قوات النظام على درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2019 حتى يومنا هذا 1126 هجمة واغتيالا.

جي بي سي نيوز

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