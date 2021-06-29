إعترافات قاتل عطار الزيتون ..خت بتار اخويا

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أدلى المتهم بقتل عطار فى منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية عقب ضبطه ،قال القاتل انه بيت النية منذ فترة للاخذ بالثار من المتهم لانه قتل شقيقه منذ فترة ،وانه بحث عنه كثيرا حتى عرف مكان عمله فتوجه اليه لقتله وعندما دارت بينهما مشادة كلامية تعدى فيها القتيل على القاتل بسلاح ابيض مما أثار حفية القاتل واستخدم سلاحا ناريا اطلق منه عدة رصاصات اصابت غحداها المجنى عليه وسقط قتيلا .

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الزيتون، بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس المباحث بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى، وبالانتقال عثرعلى جثة صاحب محل عطارة، له معلومات جنائية، ووفاته متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس تم ضبط المتهم ،بمواجهته اعترف بالواقعة .