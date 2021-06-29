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يهنىء المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ تلك الثورة العظيمة التي أبهرت العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه سيادته خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها