أخبار عاجلة

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هيئة قضايا الدولة تهنيء الرئيس بذكري ثورة 30 يونيو

Print
هيئة قضايا الدولة تهنيء الرئيس السيسي بذكري ثورة 30 يونيو هيئة قضايا الدولة تهنيء الرئيس بذكري ثورة 30 يونيو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يهنىء المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ تلك الثورة العظيمة التي أبهرت العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه سيادته خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)