تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول (33500) طن بضائع و(472) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (5100) طن بضائع و(286) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (28400) طن بضائع، و(186) شاحنة بضائع.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Islander وعلى متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينتان محبة وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى إكسبريس، وعلى متنها 405 سيارات بوزن 4800 طن.