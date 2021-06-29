أخبار عاجلة

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

Print
تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول (33500) طن بضائع و(472) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (5100) طن بضائع و(286) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (28400) طن بضائع، و(186) شاحنة بضائع.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Islander وعلى متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينتان محبة وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى إكسبريس، وعلى متنها 405 سيارات بوزن 4800 طن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما