بالشراكة بين الأمم المتحدة للمرأة والبحرين وضمن فعاليات مؤتمر "باريس" إطلاق الدورة 2 من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم..

★ ★ ★ ★ ★

المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة فعالية افتراضية يوم الخميس المقبل (1 يوليو)، للإعلان عن بدء أعمال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في "دورتها الثانية"، وفتح باب التقديم والترشح لهذه الجائزة الهادفة إلى بيان أثر جهود ومساهمات الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من ذوي الاختصاص والإنجازات في مجال تمكين النساء والفتيات حول العالم. وتقام فعالية الإعلان عن الجائزة ضمن برنامج عمل منتدى "جيل المساواة" الذي تستضيفه فرنسا بتنظيم مشترك مع المكسيك، وبإشراف عام من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتأتي هذه الجائزة العالمية في إطـار سـعي مملكـة البحريـن، بالتعاون مع المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للإسهام في بيان ما يتحقق ميدانياً من تقدم مستدام لضمان التنافسية وعدالة المشاركة بين الجنسين، ولتعميــم أفضــل المنهجيات والممارسات الفاعلــة لتعزيــز مركــز المــرأة علــى المســتوى العالمـي، وللإسهام في إبراز أهمية وجدوى تحقيـق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقـة المباشرة وغير المباشرة بتمكين المرأة، وتأثير ذلك على استمرار تقدمها في إطار تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات الحياتية والتنموية.

وتتمحور التوجهات الرئيسية للجائزة، التي جرى إطلاق دورتها الأولى في العام 2018، حول تشجيع وتقدير الجهود الوطنية في جميع دول العالم الراميـة إلى تمكين المـرأة وخلق منصة عالمية للتقديــر العلنــي لإنجــازات المؤسســات والأفــراد فــي مجــالات تمكيــن المــرأة، والتركيز على أثـر منهجيـات إدمـاج المـرأة فـي مســارات التنميــة علــى واقـع تقـدم المؤسسات والدول والأمم، ونشـر رسـالة للعالـم، تنطلـق مـن مملكة البحريـن، حـول ما يمثلــه دور المــرأة فــي التنميــة مــن أهميــة كبــرى، وتأثيــر ذلــك علــى تحقيــق الاســتقرار والسلم المجتمعــي الشــامل.

وتُكرّم الجائزة الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة عبر أربع فئات، وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لبيــان أهميــة وتأثيــر التــزام الــدول والهيئــات والمنظمــات مــن خــلال أجهزتهــا التشــريعية والتنفيذيــة العامــة والخاصــة والمجتمــع المدنــي بسياســة عــدم التمييــز ضــد المــرأة، ولإبراز دور المبـادرات والمشـاريع المؤسسـية والفرديـة الموجهـة لإدمـاج احتياجـات المـرأة فـي إحـداث التغييـر الإيجابـي على حياتها لتكون أكثـر اسـتقراراً وإنتاجيـة، ولتحفيـز المجتمعـات علـى التفكيـر والعمـل الإبداعـي فـي مجـال تمكيـن المـرأة والارتقاء بمستوى مشاركتها في الحياة العامة.

وسيتمكن المهتمون بالمشاركة في الجائزة من الحصول على كافة التفاصيل اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني "المحدث" للجائزة www.womenglobalaward.org بدءاً من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.