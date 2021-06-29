جدة.. تدخّل طبي يُنهي معاناة مريضة 10 سنوات بفطريات الجمجمة والعين

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قام عليه فريق طبي بمستشفى "المؤسس" مستخدمًا "أحدث الأجهزة المعقدة"

أسهَمَ -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنهاء معاناة مريضة من الالتهابات الفطرية في الجيوب الأنفية وحول العين وقاع الجمجمة، استمرت معها لأكثر من 10 سنوات.

وتَقرر بعد متابعتها المنتظمة لدى الفريق الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، إدخالها غرفة العمليات وإجراء عملية ناجحة تَمَكّن من خلالها الأطباء من إزالة الفطريات بالمنظار الأنفي الصلب؛ وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية المعقدة.

ويعتبر الجهاز من الأجهزة الطبية الرقمية، ويشبه جهاز الملاحة ذي الأشعة المقطعية، وهو ذو فائدة عظيمة في مساعدة الأطباء في تشخيص وتحديد الأماكن الخطرة بدقة حول الجيوب الأنفية المتداخلة ذات الممرات الضيقة والممتلئة باللحميات الأنفية والفطريات؛ مما يجعل إجراء العمليات الجراحية أكثر أمانًا، وقد لا يستغني عنه الطبيب جراح الأنف والأذن والحنجرة المتخصص في عمليات الجيوب الأنفية المتقدمة وقاع الجمجمة الدقيقة عبر أنسجة جسم المريض من خلال منظاره الجراحي.