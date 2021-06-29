هبوط مفاجئ.. سيناريو «الأزاريطة» يتكرر في «خوفو كرموز».. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

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سيناريو الازاريطة وكوم الشقافة يتكرر من جديد في شارع خوفو بمنطقة كرموز التابعة لحى غرب الاسكندرية، حيث يتعرض العقار الحديث المنشأ في عام 2011 رقم 45 شارع الوافى متفرع من شارع خوفو كرموز إلى هبوط أرضى بنسبة 15 سنتيمتر، تسبب في حدوث ميل بالعقار المكون من ارضى و11 طابقاً ويضم 22 أسرة، من أعلى بنسبة 30 سنتيمتر، وأصبح مهدد بالانهيار في أي وقت نتيجة عدم قدرة الأساسات على تحمل كل هذه الأدوار.

وافترش سكان العقار الرصيف المقابل للعقار، بعدما أوصت لجنة هندسية مشكلة بقرار من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، من كلية الهندسة، لمعاينة العقار على الطبيعة، والتى رأت ضرورة الإخلاء الفوري وازالة أعلى 5 طوابق لتخفيف الأحمال خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر بدءاً من مارس الماضى ومضى من المدة 4 أشهر، ويتبقى شهران فقط ،ما يتطلب سرعة تنفيذ قرار الإزالة للطوابق الخمسة العليا.

«المصرى اليوم»، التقت سكان العقار الذين يفترشون الرصيف لعدم وجود بديل لديهم، حيث قال عمر أحمد حسن، أحد سكان العقار، أنه اشترى شقه في عام 2013 ولكن كان الوضع طبيعي حتى العام الجارى 2021، وتم رصد ميل بسيط وهبوط عادى إلى أنه بدأ يتزايد بشكل مخيف ما يهدد العقار كله فقمنا بتحرير محضر في قسم شرطة كرموز بالواقعة.

وأضاف:«تم اخبارنا في القسم وحى غرب أنه سيتم إزالة الأدوار الخمسة العليا للحفاظ على ما تبقى من العقار، متساءلاً: طيب هنروح فين واحنا دفعنا كل ما نملك في الشقق دى، مشيرا إلى أن النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن الدائرة اقترح تدبير شهرين قيمة إيجار لكل أسرة لحين تدبير أوضاعهم طيب وبعدين بعد الشهرين سيكون مصيرنا ايه.

أما ميار على، أحد سكان العقار بالطابق العاشر، فقالت عايزين نوصل صوتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره اب كل المصريين، واحنا قاعدين خايفين في الشارع واكلنا وشربنا في الشارع مش لاقين مكان نقعد فيه ولما نخلى شققنا هنروح فين وانا واخواتى 9 افراد، وتابعت:«مش هننزل من العقار إلا لما يكون فيه بديل أو خليه ينهار علينا ونبقى زى عقار كوم الشقافة والعطارين ويطلعونا جثث.

احسان محمود، أحد سكان الدور الـ11، قالت أن زوج ابنتها على باب الله ورزقه يوم بيوم، وهما لما يخلوا هيقعدوا في الشارع، وناشدت الرئيس: يا ريس يسترك ربنا انظر لينا.

أما همت مصطفى، فقالت إن لديها 3 اطفال ولا تجد لها مأوى غير الشقة التي تسكن فيها بالعقار المنكوب، مناشدة رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لتوفير سكن بديل لهم.

وقالت سمر خميس، والتى تقطن في الدور الثامن، احنا هنروح فين لو أزالوا الشقق بتاعتنا، والله ما يرضى ربنا ده.. يا اما المحافظة توفر بديل لينا الناس مش حمل ايجار حديث والظروف المعيشية صعبة واحنا قاعدين خايفين وملناش مكان تانى، هما منتظرين يجيبونا في تحت الأنقاض.

أما رضوى محمد على، فقالت أن لديها طفلين احدهما مريض قلب ومدينة باقساط عفش بيتها وهي لا تستطيع تحمل قيمة أقساط ايجار حديث ولا قديم، وان كل تحويشة عمرها وضعتها في الشقة المقرر إزالتها ضمن الأدوار الخمسة.

النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن الدائرة، قال لـ«المصرى اليوم»، أن الميل والهبوط الذي يعانى منها العقار قبل شهر رمضان الماضى إلا أنه بدأ بنسب بسيطة إلى ان وصل إلى معدلات كبيرة تطلب الامر إزالة الطوابق الأعلى، مشيرا إلى أنه تواصل مع الاجهزة التنفيذية وتم معاينة العقار من خلال لجنة هندسية وأثبتت وجود مية وهبوط في العقار.

على الجانب التنفيذى، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الاسكندرية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه فور عرض الأمر على اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قرر تشكيل لجنة فنية وهندسية عاجلة من كلية الهندسة بعضوية كل من الدكتور التونى محمود التونى، أستاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، والدكتور زكى ابراهيم محمد، من جامعة الاسكندرية، لاجراء معاينة العقار على الطبيعة وتحديد مدى الخطورة الحالية له، مشيرة إلى أن اللجنة أوصت بسرعة ازالة 5 طوابق لتخفيف الاحمال ومنح الاهالى فرصة 6 أشهر لتدبير بديل قبل الازالة وبالتالى لم يتبقى من المدة المقررة هندسيا سوى شهرين.

وأوضحت «سحر»، أن العقار مخالف بدون ترخيص رغم أنه بناء حديث، وتم إبلاغ السكان بسرعة تدبير أمورهم لأنه لم يتبق من المهلة المحددة سوى شهرين للتنفيذ حفاظاً على ارواحهم، وانه كان من الضروري ان يقوموا بالكشف عن سلامة العقار وقانونيته في الحى قبل شراء الشقق حفاظا على أموالهم من الضياع.

وأشارت إلى أن اللجنة الهندسية أوصت بتخفيف الأحمال وذلك بازالة 5 ادوار علوية ليصبح المبنى مكون من دور أرضى و6 أدوار علوية وذلك خلال 6 أشهر على ان يتم الرصد المساحي للميل والهبوط على فترات كل أسبوع بدءا من الآن وحتى بداية التنفيذ وخلال التنفيذ أيضاً، وأنه في حالة زيادة معدلات الميل يتم إبلاغ اللجنة بنتائج الرصد أول بأول لاتخاذ ما تراه مناسبا طبقا لنتائج الرصد.

واضافت ان اللجنة كشفت بمعاينتها ان الميل في العقار من أعلى بنسبة 30 سنتيمتر بنسبة 1% كما يوجد هبوط أرضى في العقار بنسبة 15 سنتمتر.

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)

ميل وهبوط مفاجئ .. سيناريو الأزاريطة وكوم الشقافة يتكرر فى "خوفو كرموز" بالإسكندرية .. والسكان يفترشون الرصيف (صور وفيديو)