أخبار عاجلة

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

زحام على «تظلمات الإعدادية» بالمنيا.. و230 درجة للقبول بالثانوي العام

Print
زحام على «تظلمات الإعدادية» بالمنيا.. و230 درجة للقبول بالثانوي العام زحام على «تظلمات الإعدادية» بالمنيا.. و230 درجة للقبول بالثانوي العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا، الثلاثاء، تزاحم من الطلاب وأولياء الأمور للتقدم بطلبات تظلم في د من المواد، مما دفع المسئولين من التدخل لتنظيم عملية التقدم، التي تستمر 15 يومًا.

في سياق متصل اعتمد المحافظ اللواء أسامة القاضي، درجات القبول بالثانوية العامة ب 230 درجة، والفني وفقا لكل مرحلة ومدرسة،

فيما واصلت 9 إدارات تعليمية، تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تم إعلانها الاسبوع الماضي بنسبة نجاح، 77،5 % .

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تم فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية الاثنين ولمدة 15 يوما، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف«الرشيدي» يتقدم ولي الأمر بطلب، ويسدد مبلغ 20 جنيهًا رسم نعن كل مادة،حيث يم تحديد موعد لفحص التظلمات، والتي تضمن تأكد الطالب من أن ورقة الإجابة خاصة به دون غيرة ومراجعة أعمال رصد الدرجات م التصحيح.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء الاثنين، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية، بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم