زحام على «تظلمات الإعدادية» بالمنيا.. و230 درجة للقبول بالثانوي العام

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شهدت مراكز تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا، الثلاثاء، تزاحم من الطلاب وأولياء الأمور للتقدم بطلبات تظلم في د من المواد، مما دفع المسئولين من التدخل لتنظيم عملية التقدم، التي تستمر 15 يومًا.

في سياق متصل اعتمد المحافظ اللواء أسامة القاضي، درجات القبول بالثانوية العامة ب 230 درجة، والفني وفقا لكل مرحلة ومدرسة،

فيما واصلت 9 إدارات تعليمية، تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تم إعلانها الاسبوع الماضي بنسبة نجاح، 77،5 % .

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تم فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية الاثنين ولمدة 15 يوما، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف«الرشيدي» يتقدم ولي الأمر بطلب، ويسدد مبلغ 20 جنيهًا رسم نعن كل مادة،حيث يم تحديد موعد لفحص التظلمات، والتي تضمن تأكد الطالب من أن ورقة الإجابة خاصة به دون غيرة ومراجعة أعمال رصد الدرجات م التصحيح.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء الاثنين، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية، بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.