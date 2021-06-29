خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

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يعتبر معرض القاهرة للكتاب 2021، الحدث الثقافي الأهم الذي سيتم افتتاحه رسمياً غداً 30 يونيو وللجمهور في 1 يوليو، وتستمر فعاليات حتى 15يوليو.

ولذلك وفرت وزارة الثقافة عدد من وسائل المواصلات لنقل المواطنين إلى المعرض من خلال الخطوط التالية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهي:

خط ١: عبدالمنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط ٢: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط ٣: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

خط ٤: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

خط ٥: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

خط ٦: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

خط ٧: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.



بالإضافة إلى خطوط عابرة بمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي:

خط ٨: أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط ٩: عبدالمنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية.

خط ١٠: شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط ١١: بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث.



ولمعرفة مكان المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية عبر خاصية GPS من هنا



ولحجز تذاكر معرض الكتاب إلكترونيًا ومجانًا من اللينك التالي:

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/



المعرض مفتوح للجمهور بداية من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.