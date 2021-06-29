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رئيس جامعة كفرالشيخ يُهنئ بـ«30 يونيو»

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رئيس جامعة كفرالشيخ يُهنئ السيسي بـ«30 يونيو» رئيس جامعة كفرالشيخ يُهنئ بـ«30 يونيو»

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هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم رئيس جامعة كفرالشيخ في برقية، الثلاثاء، بـ«الأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة أسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة».

وأكد «دسوقي» في برقيته أن «ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الحديث والمعاصر»، مشيداً بـ«دور القوات المسلحة الباسلة في هذه الثورة من خلال استجابتها لنداء الشعب المصرى العظيم وتحقيق مطالبه وحماية هوية الدولة المصرية ومقدراتها من الإرهاب».

وفي برقيته عاهد رئيس جامعة كفرالشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ«مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء».

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ جموع الشعب المصرى إلى «استلهام روح ثورة 30 يونيو المجيدة والتحلى بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل في كافة المجالات لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمثابة جنى ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة».

المصرى اليوم

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