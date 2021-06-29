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علاج 3049 مريضا بالمستشفى الجلدية بكفرالشيخ خلال أسبوع

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علاج 3049 مريضا بالمستشفى الجلدية بكفرالشيخ خلال أسبوع علاج 3049 مريضا بالمستشفى الجلدية بكفرالشيخ خلال أسبوع

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن مستشفى الجلدية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 3049 مريض خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت المستشفى بصرف 15 قرار علاج على نفقة الدولة، وقامت صيدلية المستشفى بتوفير علاج الدايكيديرم لعلاج الصدفية والبهاق، وعمل تركيبات صيدلانية لعلاج الصدفية والإكزيما المزمنة والبهاق.

ومن خلال معمل التحاليل، قامت المستشفي بعمل 48 تحليل ما بين بول وبراز وهيموجلوبين.

كما تم صرف علاج شهري لعدد 39 مريض جذام، وتم متابعة وفحص 5 حالات من مرضي الليشمانيا في القسم الداخلي وتطبيق نظم العلاج المختلفة وتم إجراء 219 حالة كى بالتبريد لحالات عين السمكة والزوائد الجلدية والسنط وإجراء 130 جلسة أشعة بجلسات الناروباند.

المصرى اليوم

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