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«شجرة النقود» ورشة عمل مجانية للأطفال ببيت السناري (صور)

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تنظم مكتب الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان «شجرة النقود»، وذلك غدا الأربعاء في تمام الساعة 2 ظهرًا، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، وتستغرق الورشة يومًا واحدًا، وهي مجانية، للأطفال من سن 12 إلى 15 سنة.

تركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية صناعة لوحة «شجرة النقود» باستخدام العملات، من خلال التعرف على الأشكال المختلفة لشجرة النقود والمواد المستخدمة اللازمة والخطوات الرئيسية، بالإضافة إلى كيفية تلوينها وتثبيتها بشكل مميز وجذاب، وذلك للحصول على منتج نهائي في شكل لوحة أو صورة كهدية تذكارية.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال والنشء كيفية الاستفادة من الأدوات البسيطة في صناعة أشياء قيمة، وكذلك تشجيعهم على الاستفادة من الموارد الطبيعية والتفكير الإبداعي من خلال تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها.

"شجرة النقود" ورشة عمل مجانية للأطفال ببيت السنارى
"شجرة النقود" ورشة عمل مجانية للأطفال ببيت السنارى
"شجرة النقود" ورشة عمل مجانية للأطفال ببيت السنارى

المصرى اليوم

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