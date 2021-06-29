ضمن حياة كريمة.. جامعة بنها تنظم قوافل بيطرية بقرى شبين القناطر (صور)

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل بيطرية بقريتي (الشوبك – كفر شبين)، بمركز شبين القناطر، للكشف والعلاج بالمجان للثروة الحيوانية والداجنة.

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور جمال سوسة، في بيان صحفي الثلاثاء، إن استمرارية إطلاق القوافل المتنوعة التى تنظمها الجامعة يأتي في إطار حرصها على المشاركة في خدمة المجتمع المحلي، ومبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع فادى محمد سالم المنسق العام للمؤسسة بالقليوبية، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين في كافة المجالات لتقديم خدمات للقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك فيها الدكتور محسن عبد الحفيظ مدير المستشفى البيطري التعليمي وأطباء وأساتذة الكلية، مشيرا الى انه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فاعليات القافلة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة بنها تنظم قوافل بيطرية بقرى شبين القناطر ضمن حياة كريمة

جامعة بنها تنظم قوافل بيطرية بقرى شبين القناطر ضمن حياة كريمة