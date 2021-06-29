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تقدم المجلس القومى للمرأة وأعضاء فروعه بالمحافظات، وأمانته العامة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى شعب مصر العظيم وإلى المرأة المصرية بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، : «إن ثورة يونيو المجيدة أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصروأمام العالم ، وسوف يذكر التاريخ دائماً دورها العظيم فى انقاذ وطن وشعب من قوى الظلام والتطرف التى كانت تسعى لطمس الهويةالمصرية تحقيقاً لأهداف جماعة».

وأضافت أن مصر الآن تجنى ثمار ثورة يونيو فى جميع المجالات والتى لم تتحقق منذ سنوات طويلة، موضحة أن الذكرى الثامنة للثورة تعيد رسالة مصر للعالم أجمع والتى تؤكد خلالها دائما على قوة شعبها وصلابة إرادته التى تنتصر دائما.

وتابعت :«أن ثورة ٣٠ يونيو هى ثورة المرأة المصرية ، بعد معاناة مريرة فى ظل حكم الجماعة التى سعت بكل قوة لتهميشدورها والانتقاص من مكتسباتها ، حتى جاءت الثورة وتصدرت الصفوف بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على مكتسباتها و لاعلانرفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها.. وأثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ ، فكما كان الجيش المصرى هو خطالدفاع الأول عن الثورة وكانت الشرطة المصرية خط الدفاع الثاني، كانت المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث ، وكان رد الجميل للمرأةالمصرية بصورة فاقت توقعاتها و احلامها ، بعصر ذهبى حقيقى داعم للمرأة بكل قوة بإيمان عميق بقدراتها وامكاناتها ، حيث تحقق لهاالعديد من الإنجازات والمكتسبات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة، مطالبة المرأة المصرية أن ترفع سقف احلامها عنان السماء وأنتسعى لتحقيقها».