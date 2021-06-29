بدء أعمال الجسات الأرضية للمجمع السكني التجاري بأرمنت غربي الأقصر

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تابع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

وأوضح أنه تم متابعة المشروع القومي الذي يقوم به بنك الإسكان والتعمير لإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة 4700م بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات.

وأفاد عاشور بأنه تم عمل جسات لإعداد تقرير تربة من قبل استشاري المشروع؛ مؤكدا على استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن من قبل الجهات والادارات المعنية بالمركز لإتمام كافة المشروعات الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.