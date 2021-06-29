أخبار عاجلة

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بدء أعمال الجسات الأرضية للمجمع السكني التجاري بأرمنت غربي الأقصر

Print
بدء أعمال الجسات الأرضية للمجمع السكني التجاري بأرمنت غربي الأقصر بدء أعمال الجسات الأرضية للمجمع السكني التجاري بأرمنت غربي الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

وأوضح أنه تم متابعة المشروع القومي الذي يقوم به بنك الإسكان والتعمير لإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة 4700م بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات.

وأفاد عاشور بأنه تم عمل جسات لإعداد تقرير تربة من قبل استشاري المشروع؛ مؤكدا على استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن من قبل الجهات والادارات المعنية بالمركز لإتمام كافة المشروعات الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم