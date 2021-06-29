أخبار عاجلة

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصليب الأحمر": "دلتا كورونا" يدفع بإندونيسيا إلى "الكارثة"

Print
"الصليب الأحمر": "دلتا كورونا" يدفع بإندونيسيا إلى "الكارثة" "الصليب الأحمر": "دلتا كورونا" يدفع بإندونيسيا إلى "الكارثة"
سجلت أكثر من 20 ألف إصابة يومية بالفيروس في الأيام القليلة الماضية

وصف الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إصابات بكوفيد-19 في إندونيسيا، بأنه يقترب من حد "الكارثة" بفعل تفشي سلالة "دلتا" الأسرع انتشارًا، وزيادة الضغط على المستشفيات.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف إصابة يومية بالمرض في الأيام القليلة الماضية، في موجة جديدة من الجائحة عززها ظهور السلالة سريعة الانتقال من الفيروس، وزيادة السفر بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال جان جلفاند، رئيس وفد الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا: "تدفع سلالة دلتا إندونيسيا يومًا بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيد-19"، وحث على تحسين عمليات توزيع اللقاحات على مستوى العالم؛ وفق "رويترز".

وأعلنت مستشفيات إندونيسية في مناطق مصنفة على أنها "مناطق حمراء"، تجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا؛ إذ بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل بها 93% حتى يوم الأحد.

واكتشفت سلالة "دلتا" لأول مرة في الهند، وأصبحت مسؤولة عن زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في الكثير من البلدان.

وتعوّل إندونيسيا على التطعيم الجماعي لمكافحة الفيروس؛ لكن 13.3 مليون إندونيسي فقط حصلوا على جرعتي التطعيم من بين السكان المؤهلين البالغ عددهم 181.5 مليون نسمة، منذ يناير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟

"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا

"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا

"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي

"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي

"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"

"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"