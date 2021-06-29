الصحة العراقية: وجود دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة "دلتا" إلى البلاد

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قالت: منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم: إن هناك دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، أن هناك مؤشرات تثبت وجود السلالة المذكورة التي تُعد من أخطر السلالات، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب، وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة في عموم البلاد من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة بين الشديدة والحرجة.

وأضافت أن الإصابات كانت -بحسب المسحات- تقل عن 10% وأصبحت الآن بحسب الموقف الوبائي الأخير تزيد على 12%؛ معتبرة هذه الزيادة دليلًا على دخول السلالة الهندية إلى العراق.