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أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

قال المحافظ في البرقية: «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، أعادها الله على فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إن احتفالنا بهذه الذكري المجيدة يأتي تجسيداً لانتصار الإرادة الشعبية بمساندة القوات المسلحة برئاسة فخامتكم وإدراكها لحجم التحديات والتهديدات ليس للأمن القومي لمصر فقط بل لوجودها وكيانها كدولة، وقد انتصر الله سبحانه وتعالي لصدق نيتكم وإخلاصكم وأعاد مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الإرهاب والفساد، والعمل على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية والاستقرار في كافة المجالات يترسخ يوما بعد يوم بالنمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، فخامة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، وجموع الشعب المصري ومواطني محافظ المنيا، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأكد محافظ المنيا أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا يزال العمل يجرى بها.

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدٍّ للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.