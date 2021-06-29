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محافظ شمال سيناء يهنئ بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

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محافظ شمال سيناء يهنئ السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو محافظ شمال سيناء يهنئ بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

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بعث الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المحافظ في البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ففي هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري منتقضين ضد قوي الشر والظلام في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر والمستقبل، ونعاهد سيادتكم بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لتحقيق التنمية والتعمير على أرض سيناء في ظل قيادتكم الحكيمة لسفينة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ الله من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة».

المصرى اليوم

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