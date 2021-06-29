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فصل التيار الكهربي عن «الكولديرات» العشوائية بمدينة الأقصر

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فصل التيار الكهربي عن «الكولديرات» العشوائية بمدينة الأقصر فصل التيار الكهربي عن «الكولديرات» العشوائية بمدينة الأقصر

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كلف العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، رؤساء الأحياء بمراجعة مبرادات المياه العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه.

وقام حي شرق بتنفيذ رفع مبردات المياه العشوائية المتواجدة في الشوارع التابعة للحي بشوارع سيالة بدران وصلاح سالم الشرقي وموقف المحافظات والسلخانة والنزهة، وإزالة جميع الوصلات المغذية لمبردات المياه المركبة بمعرفة الأهالي.. بالإضافة إلى أنه تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وغلق الفتحات بها، وجار العمل ليشمل باقي شوارع الحي المختلفة.

ويرحب مجلس مدينة الأقصر بجميع طلبات إعادة تركيب مبردات المياه التى تم رفعها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه، على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.

المصرى اليوم

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