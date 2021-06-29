وزارة النقل تستعرض تنفيذ محور قوص على النيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية الفيسبوك تقرير بالصور عن مشروع محور قوص على النيل لمحافظة قنا.

وقالت وزارة النقل في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وأضافت أن الدولة خططت لإنشاء 14 محور بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014 تم الانتهاء من تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا واصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة في إطار افتتاح 4 محاور هي (عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا وكلابشة بأسوان .