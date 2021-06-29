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تعرف على صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه

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تعرف على أسعار صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه تعرف على صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه

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استقرت صكوك الأضاحي هذا العام في عدد من الجميعات الخيرية، على مستوي أنحاء الجمهورية، وقبل الاحتفال بعيد الأضحي، كشفت الجميعات عن أسعار الصكوك، ومنها

سعر الصك في بنك الطعام المصري

سعر الصك البلدي ٣٤٠٠ جنيه

سعر الصك المستورد ١٩٥٠ جنيه

سعر صك لحوم الصدقات 3 كيلو ٢٠٠ جنيه

سعر الصك في جمعية مصطفى محمود

صك من عجل بقري وزن 400 كجم سعره 3000 جنيه

صك من عجل بقري وزن 480 كجم حتى 3500 جنيه

صك خروف برقي وزن 40 كجم سعره 2750 جنيه لـ 3550 جنيه

صك خروف برقي وزن 55 كجم سعره 3550 جنيه

لحوم الصدقات قيمتها 100 جنيه أو 200 جنيه

سعر الصك في جميعة معانا لإنقاذ أنسان

صك الأضحية ٣٠٠٠ جنيه السهم

لحوم صدقه ٢٠٠ جنيه السهم

الأضحية بخروف ٥٠٠٠ جنيه

سعر الصك في جميعة الاورمان

صك بلدي بـ 3100 جنيه

صك مستورد كبير بـ 2550 جنيه

صك مستورد صغير بـ 1950 جنيه

سعر الصك في الخير

حملة صك الأضحية للعام السابع على التوالي، بقيمة 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، بما يوازى 1/7 العجل، مؤكدة أن لحوم صك الأضحية جميعها من اللحوم بلدي وليست مستوردة.

سعر الصك في صناع الحياة

سعر الصك البقري 4200 جنيه

سعر الصك الجاموسي 3900 جنيه

سعر الصك الضاني 3900 جنيه

سعر صك الخير 3400 جنيه

سعر الصك في جمعية رسالة

بـ 1900 جنيه

المصرى اليوم

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