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استقرت أسعار صكوك الأضاحي هذا العام في عدد من الجميعات الخيرية، على مستوي أنحاء الجمهورية، وقبل الاحتفال بعيد الأضحي، كشفت الجميعات عن أسعار الصكوك، ومنها
سعر الصك في بنك الطعام المصري
سعر الصك البلدي ٣٤٠٠ جنيه
سعر الصك المستورد ١٩٥٠ جنيه
سعر صك لحوم الصدقات 3 كيلو ٢٠٠ جنيه
سعر الصك في جمعية مصطفى محمود
صك من عجل بقري وزن 400 كجم سعره 3000 جنيه
صك من عجل بقري وزن 480 كجم حتى 3500 جنيه
صك خروف برقي وزن 40 كجم سعره 2750 جنيه لـ 3550 جنيه
صك خروف برقي وزن 55 كجم سعره 3550 جنيه
لحوم الصدقات قيمتها 100 جنيه أو 200 جنيه
سعر الصك في جميعة معانا لإنقاذ أنسان
صك الأضحية ٣٠٠٠ جنيه السهم
لحوم صدقه ٢٠٠ جنيه السهم
الأضحية بخروف ٥٠٠٠ جنيه
سعر الصك في جميعة الاورمان
صك بلدي بـ 3100 جنيه
صك مستورد كبير بـ 2550 جنيه
صك مستورد صغير بـ 1950 جنيه
سعر الصك في مصر الخير
حملة صك الأضحية للعام السابع على التوالي، بقيمة 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، بما يوازى 1/7 العجل، مؤكدة أن لحوم صك الأضحية جميعها من اللحوم بلدي وليست مستوردة.
سعر الصك في صناع الحياة
سعر الصك البقري 4200 جنيه
سعر الصك الجاموسي 3900 جنيه
سعر الصك الضاني 3900 جنيه
سعر صك الخير 3400 جنيه
سعر الصك في جمعية رسالة
بـ 1900 جنيه