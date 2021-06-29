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سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:06 صباحاً
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:06 صباحاً
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:06 صباحاً
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:06 صباحاً
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:00 صباحاً
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:00 صباحاً
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:52 صباحاً
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:52 صباحاً
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:46 صباحاً
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:46 صباحاً
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المايوه الممنوع من نزول حمام السباحة.. سعره 8 آلاف جنيه وابنه هبة قطب منعت من ارتداءه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:26 صباحاً
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